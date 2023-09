“Me gustaría pelear en el Azteca antes de retirarme”: Canelo Álvarez

Saúl Álvarez recordó momentos de su carrera, sorprendiendo a todos al hablar de su retiro, en entrevista con el exjugador y leyenda del futbol mexicano, Hugo Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Impactante lesión en el Mundial de Rugby

El pugilista mexicano reconoció que durante la última década, se ha mantenido en la cima del boxeo y que a pesar de tener 33 años, puede seguir peleando otros cuatro años.

“De los 28-29 años, a esta edad es donde mejor me he sentido. Siempre he dicho que a los 37 es buena edad para disfrutar lo que he hecho con mi familia, de otras cosas en mi carrera y eso digo; pero dije que debutaría a los 18 y lo hice a los 15″, el Canelo.

Visité y charlé con Saúl @Canelo Álvarez en Lake Tahoe, California. La entrevista completa la podrán disfrutar muy pronto en "Hugo Sánchez Presenta", sólo por Star+ #HugoSánchezPresenta pic.twitter.com/Ko9XrBZEZV — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) September 11, 2023

Asimismo, recordó momentos que lo marcaron a lo largo de su carrera como las derrotas que tuvo.

“En mi carrera es difícil elegir un momento, pero hubo un antes y después de la pelea con Miguel Ángel Coto. El momento más difícil, cuando pierdes. He perdido dos veces en mi vida y son momentos difíciles porque no te preparas para perder. Así como uno festeja, hay que aceptar cuando pierdes”, continuó el pugilista.

Por último, Saúl habló de lo último que quiere hacer antes de retirarse y aseguró que quiere pelear en el Estadio Azteca.

“Sí me llama la atención (pelear en el Azteca). Me encantaría tener una pelea antes de retirarme en el Azteca”, finalizó Álvarez.

¡TREMENDA ENTREVISTA ENTRE CRACKS! 😎 🔥



Canelo Álvarez 🤝 Hugo Sánchez.



Estreno este 15 de septiembre en Star +#MíraloEnStarPlus pic.twitter.com/s8cMtHNU4Y — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 15, 2023

Saúl Álvarez peleará contra Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre en la T Mobile Arena, Las Vegas por título de campeón mundial en superwelter, mediano, supermediano y semipesado.