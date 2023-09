‘Fue un desastre total, no tuvimos nada de suerte’: Checo Pérez

Sergio Pérez consiguió seguir sumando puntos en la temporada de Fórmula 1 tras su octavo puesto en el GP de Singapur, pero dio su evaluación sobre lo sucedido en Marina Bay.

En entrevista con Fox Sports, habló sobre los safety car que impidieron un mejor desarrollo de la carrera, además de una posible sanción.

“En el safety car, prácticamente Albon estaba adelante y llegamos parejos, él mantuvo su posición y yo no gane nada. El incidente con Alex en la curva 13 me tire por dentro, tenía la curva y me vio un poco tarde, creo que cuando me vio hubo un contacto. Fue un desastre total, no tuvimos nada de suerte hoy. Todos los safety car favorecieron la estrategia con el medio y no hubo nada que pudiéramos hacer”, sentenció.

Por otra parte, también Checo Pérez aseguró que fue muy complicado conseguir los rebases en esta carrera.

“Una carrera complicadísima de principio a fin. Había que arriesgar demasiado para pasar a los demás autos y era lo mismo para todos. Creo que nos tardamos una vuelta o dos para pararnos cuando teníamos todo el tráfico detrás. Ahí perdimos muchos”

Checo Pérez se encuentra en el segundo lugar del campeonato de pilotos de Fórmula 1 rumbo al GP de Japón, que se realizará el siguiente fin de semana.