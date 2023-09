Kuss se proclama campeón de la Vuelta a España

Una década esperando y EEUU encuentra su nuevo campeón de La Vuelta 🦅🇺🇸

After a decade of waiting, USA finds another champion of La Vuelta 🦅🇺🇸



𝘾𝙤𝙣𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨, #GCKUSS ❤️#LaVuelta23 🎨 @maximelth pic.twitter.com/ST369j9rTw