El polémico pasado de Kheira Hamraoui, flamante fichaje del América femenil

América femenil sorprendió este 17 de septiembre al anunciar el fichaje de loa francesa Kheira Hamraoui, quien ha jugado en el Barcelona, Lyon y PSG; aunque también cuenta con un pasado escandaloso.

La centrocampista llega procedente del París Saint-Germain, donde vivió uno de los momentos más duros de su vida y carrera profesional. A finales del 2021 fue agredida por un grupo de hombres, que la golpearon con un metal en las piernas, con el fin de lesionarla.

“Utilizaron la violencia extrema para quitarme mi herramienta de trabajo, rompiéndome las piernas”, declaró en ese momento.

En primera instancia se sospechó de su compañera en el club parisino, Amianto Diallo, quien llegó a estar bajo custodia policial, pero al final se decretó que ella era inocente de las acusaciones.

Sin embargo, después trascendió que la autora intelectual del ataque fue Hayet Kebir, expareja de Eric Abidal. El exfutbolista coincidió con Hamraoui en el Barcelona, cuando él era director deportivo y durante un tiempo sostuvieron una relación extramarital, lo que desencadenó el divorcio de Abidal.

Kebir negó las acusaciones pese a que los responsables del ataque la señalaban y solo se limitó a decir que Kheira mantuvo más relaciones extramaritales.

Kheira Hamraoui dejó al PSG en mayo pasado, al concluir su contrato, y en un mensaje de despedida comentó que el club la abandonó después de la agresión.

“Cierro la etapa más dolorosa de mi carrera. A pesar de dos años infernales en los que el club me abandonó e hizo todo lo posible para que me marchara, fui capaz de soportar la presión día a día. Me prometí a mí misma que cumpliría mi contrato hasta el final y lo he hecho con fe y coraje”, publicó en Twitter.