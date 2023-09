VIDEO: Autoridades en Querétaro sacan de la ciudad a aficionados de Puebla

Un hecho lamentable se ha reportado mediante redes sociales, varios aficionados del Puebla fueron interceptados en la carretera por las autoridades del estado de Querétaro y escoltados de regreso para que no pudieran presenciar el juego entre la Franja y los Gallos Blancos en el estadio Corregidora en donde ambas escuadras empataron por la mínima.

Este domingo el cuadro queretano recibió en casa a los Camoteros y debido a ello, varios aficionados de la Franja decidieron viajar desde la Angelópolis hasta Querétaro para presenciar el juego. Lamentablemente para ellos, las autoridades de dicho estado los detuvieron en plena carretera y los mandaron de regreso a Puebla e incluso los escoltaron hasta la caseta.

Es importante mencionar que aproximadamente 200 aficionados con boleto en mano que viajaban en dos autobuses, se quedaron con las ganas de presenciar el juego de su equipo. Las razones del insólito suceso se desconocen, ya que los miembros de la policía simplemente alegaron ‘protocolos de seguridad’, pero uno de los afectados señala discriminación por parte de las autoridades.

A pesar de tener boleto en mano corren de la ciudad a aficionados del Puebla que habían llegado a Querétaro a ver jugar a la franja, los sacaron de la ciudad escoltados por varios elementos de la policía…



¿Que opinan al respecto?@ClubPueblaMX @LigaBBVAMX @MikelArriolaP pic.twitter.com/awllUDf02O — Noticias Pamboleras (@NoticiasPambol1) September 18, 2023

Una de las personas que estaba a cargo del grupo de aficionados detenidos decidió hablar ante las cámaras y confesó que todos tenían boleto para ingresar al estadio y que dentro de los transportes iban familias enteras que mantenían la ilusión de ver a su equipo jugar.

“Aquí hay familias, hay niños, no es mentira, traemos boletos para el evento y nos está corriendo la policía del estadio. Mañana hablaremos con el gobernador de Puebla para decirle que se me pagó como agencia de viajes y no nos dejan entrar al estadio”, mencionó el empresario y aficionado identificado como Francisco Valverde.

No dejaron entrar a la porra del Puebla al estadio de Querétaro pic.twitter.com/IReImKSQkN — black shadow (@Leon2345183975) September 18, 2023

De igual forma, señaló que le parece discriminación lo hecho por las autoridades, ya que ellos no son delincuentes, son simplemente seguidores del club. “No nos dejan entrar a un estadio y no somos delincuentes... Nos dicen: ‘váyanse de Querétaro’, solo porque traemos camisa del Puebla. Deberían correr a los verdaderos delincuentes, esto es discriminación”, finalizó.