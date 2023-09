“No tenemos ninguna excusa para conseguir el título”: Álvaro Fidalgo

América tiene el segundo plantel más valioso del futbol mexicano y como cada torneo, su afición le exige un nuevo título de liga, el cual no ganan desde el Apertura 2018.

En el interior del equipo están conscientes de esta situación, por lo que Álvaro Fidalgo aseguró en entrevista con Mediotiempo que este torneo, el conjunto azulcrema no tiene excusas para ganar el campeonato.

“Tenemos un equipo inmejorable, línea por línea tenemos buenos jugadores con competencia importante. No se nota quién está en el campo, con este plantel no podemos tener ninguna excusa para conseguir el título, si no lo conseguimos con este plantel que trajimos, Kevin, Quiñones, Igor, será por nosotros”, reconoció.

Álvaro Fidalgo aseguró que América está obligado al título con el plantel que tiene. Mexsport (Juan Luis Diaz)

En esa misma línea, el centrocampista español reconoció que de nada le sirve a las Águilas hacer una buena fase regular si no la concluyen con el campeonato a final de temporada.

“Estar en los primeros lugares no sirve de nada si no ganas en Liguilla. Aunque los resultados se van dando todo lleva un proceso. Nuestra exigencia es ganar y ojalá que todos los partidos sean como contra Chivas porque fue perfecto y así debemos seguir”, sentenció.