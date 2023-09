Manchester City debuta con una espectacular remontada en la Champions League

Julián Álvarez (Photo by Alex Livesey - Danehouse/Getty Images) (Alex Livesey - Danehouse/Getty Images)

Regresa la competencia de clubes más importante de Europa y como no podía ser de otra manera, los actuales campeones se hacen presentes con un partidazo en el que remaron a contracorriente y se hicieron con los primeros puntos ante el Estrella Roja.

TE RECOMENDAMOS: Milan y Newcastle no se hacen daño en el primer juego de la Champions League

El juego que arrancó con un dominio incuestionable por parte de los Sky Blues, terminó el primer tiempo con una increíble sorpresa en la que el cuadro de serbio rompió el empate y generó nervio en el banquillo comandado por Pep Guardiola.

El primer gol corrió a cargo de Osman Bukari, quien recibió un gran balón filtrado por parte de Mirko Ivanic y en el mano a mano superó sin problemas al guardameta para marcar el primer gol del encuentro. Es relevante mencionar que antes de ser validado, la anotación paso por una revisión en el VAR por posición adelantada, misma que no trascendió.

¡Así se recibe a los campeones! 👋🏆 pic.twitter.com/RfDzI8RQrH — Manchester City (@ManCityES) September 19, 2023

Para el regreso del descanso, los Cityzens mantuvieron su postura ofensiva y consiguieron el empate gracias a Julián Álvarez, quien por velocidad supero a los defensas y llegó a línea de fondo en el área para luego mandar el balón a la red con un gran remate al 47′.

Minutos después, al 60′, el delantero argentino se volvió a hacer presente en el marcador con un cobro de tiro libre que no fue bien atacado por el arquero y terminó en el marco. El guardameta intentó dar un puñetazo a la bola y al no medir bien, no pudo evitar su camino a la red.

Los Sky Blues cerraron la remontada con gol de Rodri Hernández, quien tras una asistencia de Phil Foden, mandó la pelota al fondo luego de una gran recepción en el área y un remate a quemarropa imparable.