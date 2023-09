“Posiblemente 2024 sea mi último año como tenista”, Rafa Nadal confirma fecha de retiro

Rafael Nadal habló de su retiro del Tenis profesional, confirmando que será el próximo año, a pesar de no jugar desde enero por una lesión en el psoas, músculo que permite la estabilidad de la columna vertebral, sometiéndose a cirugía el pasado mes de junio.

TE PUEDE INTERESAR: Jugadoras españolas confirman su negativa de jugar con la Selección

“Dije que posiblemente 2024 fuera mi último año, lo mantengo, pero no te lo puedo confirmar al 100 por ciento porque no lo sé yo”, declaró Nadal en una entrevista para Movistar+.

El español comentó que la lesión que sufrió en el Abierto de Australia, le hizo poner punto y aparte en su exitosa carrera a pesar de tener planeado su despedida en 2024.

“Este sería mi objetivo: intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo”, afirmó Rafa.

''Vivo el día a día con la ilusión de darme la oportunidad de tener la opción de decidir''.#NADALenMovistarPlus pic.twitter.com/wYBbVqL8Qm — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) September 18, 2023

Asimismo, declaró que le gustaría volver a jugar a un nivel competitivo aunque su ilusión no es volver a ganar un Grand Slam, sino sentirse bien en la cancha.

“Pero la ilusión no es volver a ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda, todo eso queda muy lejos, soy muy consciente de las dificultades a las que me enfrento, una es insalvable que es la edad, y la otra son los problemas físicos”, sentenció el mallorquín.

"La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda".



📺 #NADALenMovistarPlus, con @juanmacastano, a las 21:45 en 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐥𝐮𝐬+ (dial 𝟳). pic.twitter.com/qWBcWSdNXb — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 18, 2023

Rafael Nadal es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, pues cuenta con 22 títulos de Grand Slam, convirtiéndolo en el segundo máximo ganador, solo por detrás de Novak Djokovic que suma 24.