“Estoy molesto, el árbitro no tuvo los pantalones de marcar falta”: Mauro Gerk

Mauro Gerk no se guardó nada y estalló contra el arbitraje del Querétaro vs. América. Mexsport (Jose Luis Melgarejo)

América venció 2-1 a Querétaro en el Estadio Corregidora con un gol polémico de Igor Lichnovsky que le dio el liderato del Apertura 2023 a los azulcremas.

Dicha situación, generó la molestia del entrenador de los Gallos Mauro Gerk, quien en conferencia de prensa, estalló contra el arbitraje.

“Los periodistas que analizan todo vieron faul, el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el faul, está clarito. Hoy estoy muy enojado, América no necesita de eso para ser súper líder o ganarle a Querétaro”, expresó.

En esa misma línea, el timonel del Querétaro se dijo cansado de que su equipo se vea perjudicado por este tipo de situaciones, por lo que lamentó que las Águilas hayan recibido “ayuda” para ganar el encuentro.

“Hoy me cansé, tengo que defender a mis jugadores y este escudo. Son cositas que pasan y en un momento llenan el vaso. Hoy exploté, porque luego de ver las imágenes en el vestidor, el árbitro lo marcó excelente, va a verlo y del VAR le cambian la decisión. Ve que le cabecea arriba al jugador y es imposible no marcarlo. No digo que el árbitro tenga mala fe... me molesta que realmente ayuden a América cuando no lo necesita”, sentenció.