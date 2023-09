“Mi intención es proteger a las jugadoras, no siento que no me quieran”: Montse Tomé

La Selección de España femenil atraviesa un momento crítico en torno al caso de Jennifer Hermoso, hecho que provocó que las jugadoras levantaran la voz ante las injusticias que se viven en torno a su selección.

En medio de ese panorama, Montse Tomé, quien tomó recientemente el cargo como entrenadora, lamentó en conferencia de prensa la situación que atraviesan las jugadoras, asegurando que su única intención es “protegerlas y entenderlas”.

“Mi intención es proteger a las jugadoras, ayudarlas, estar con ellas, estar con Jenni que ha sido la que la ha pasado más mal y por consecuencia sus compañeras… La intención siempre fue ayudar, escucharlas, entenderlas, no sé si ha sido un fallo de comunicación o falta de tiempo, son cosas que se alejan de lo deportivo”, mencionó.

En ese sentido, la entrenadora de La Roja, destacó el profesionalismo de las seleccionadas, asegurando que en ningún momento ha sentido algún tipo de desaire, a diferencia de lo que se ha especulado en los medios de comunicación.

“Hemos visto sufrir a Jenni, a las compañeras y eso está fuera de lo deportivo. Se fueron mezclando cosas, mi intención siempre fue ayudar porque soy entrenadora, pero me siento jugadora. Entonces creo que todo lo que ha salido de que si las jugadoras no nos quieren yo eso no lo siento, no lo he oído de ellas, y eso es algo que tenemos que cuidar, sobre todo contrastar un poco la información que se publica...En cuanto a lo deportivo, ayer hemos podido entrenar, las jugadoras son profesionales y han entrenado bien”, sentenció.