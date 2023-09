¡Se encienden las alarmas! Lio Messi sale de cambio a los 30 minutos de juego

El capitán de la Selección Argentina y el equipo de las Garzas preocupa a todo el estadio con su salida repentina en el enfrentamiento del Inter Miami vs. Toronto FC. Luego de la fecha FIFA, Lionel Messi vuelve a su club para seguir en la disputa del campeonato en la MLS y sorprende al pedir su cambio al minuto 37 por una molestia muscular.

El futbolista fue contemplado por Gerardo Martino para ver actividad en la MLS en un duelo que lucia bastante atractivo por ser el choque entre los dos últimos equipos de la tabla general; sin embargo, el juego entró en tensión cuando el delantero pidió su cambio debido a una molestia.

El campeón del mundo fue sustituido por Robert Taylor y rumbo al final de la primera parte, su equipo consiguió el gol de la ventaja gracias a Facundo Farías. Es importante mencionar que Lio no fue el único sustituido en la primera parte, ya que Jordi Alba también abandonó el campo minutos antes para dar ingreso a Noah Allen.

Es por ello que también se puede tratar de un cambio estratégico en el que, además de ayudar a Messi a no forzarse físicamente, se le esté guardando para los siguientes compromisos en donde disputarán el Clásico vs. Orlando City y la final del US Open Cup ante el Houston Dynamo.