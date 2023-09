‘Quiero poner en lo más alto a México en UFC’: Montse Rendón

La UFC tendrá a una nueva representante azteca en sus filas, después de que Montserrat Rendón hará su debut este fin de semana, dentro de la función en Las Vegas.

Con esta oportunidad, y en charla exclusiva con Publimetro, ‘Monster’ Rendón, oriunda de Quintana Roo, afirmó que una de sus principales pruebas será mostrar que en el sureste del país también hay talento para las Artes Marciales Mixtas.

“Me siento muy contenta, muy emocionada, de estar aquí viviendo este gran sueño, por el que he estado trabajando mucho y que mejor manera que representar a México de una gran forma.

Quiero mostrar que en el sureste del país hay nivel en las artes marciales mixtas, ya que, normalmente todo está enfocado en el centro y en el norte del país. Acá en mi academia, hay muchos chavos con mucho nivel, que pueden representar a México en las grandes ligas. Ahora represento a Cancún, que ha sido mi casa y espero darles una gran alegría”, dijo.

Por otra parte, la integrante de ECR Fight Center recordó que, para esta pelea, ante la brasileña Tamires Vidal, tuvo una preparación muy larga, por factores externos.

“He tenido un gran campamento, y tuvimos un año en que no pude pelear, no fue por lesión, ni nada. La situación fue que me cancelaron un par de peleas en Invicta, Después llegó la oportunidad con la UFC, por lo que fue un campamento de un año, en donde mejoré en muchas áreas. Ahora soy mejor en mi lucha, en jiu-jitsu, entre otras claves”, indicó.

Ante este reto, también apuntó cuál es su objetivo dentro de su primera reyerta en la jaula de UFC.

“Las brasileñas tienen el MMA en la sangre. La he estudiado mucho, y tengo una estrategia clara, pero con varios puntos en donde podemos atacar, con diferentes posibilidades en el octágono. Creo que tenemos las mismas posibilidades y me siento bien, tranquila y emocionada para lograr hacer en el octágono todo lo que hemos estudiado. Lo que no quiero es irme a la decisión, quiero terminar la pelea en la jaula.

Además, la peleadora de peso gallo apuntó el significado que tuvo la velada histórica protagonizada por Alexa Grasso el pasado 16 de septiembre.

“Noche UFC fue algo increíble, lo único que me dejó fue más motivación. Más admiración por los chicos mexicanos, incluyendo a Alexa Grasso, y ahora quiero ser yo quien pone a México en lo más alto, en una sede tan especial como Las Vegas.

Toda mi carrera profesional ha sido en Estados Unidos con chicas de gran nivel, como ganadoras de los guantes de oro, peleadoras con experiencia en UFC, Bellator, y creo que eso nos ayudó para tener armas suficientes para ganar”, dijo.

También habló sobre su hijo Matías, quien es su inspiración y a quien le dedica su siguiente pelea.

“Se la dedico 100% a mi hijo Matías, que siempre estoy con él. Él es el que pues me apoyan todo es muy feliz y aparte está muy emocionado de verme de verme pelear en la UFC. También se la dedicó a mi abuela, que falleció mientras estaba en el campamento, y no logró verme debutar en UFC”, dijo.

Al igual que mandó un mensaje a las mujeres mexicanas.

“Creo que las mujeres tenemos un carácter incremente inquebrantable este yo como mamá que eso también es lo que siento que me hace la diferencia como mamá creo que es bien importante el l salir el querer es el salir adelante por los hijos hay veces que decimos que sí, este, pues soy la ama de casa.

Yo también estoy con mi hijo. Lo llevó a la escuela, lo recojo, pero también yo lo quiero sacar adelante. Yo quiero que mi hijo vea que que no nada más, Puedo atender lo que puedo hacerle de comer, que puedo que también vea que puedo trabajar que puedo sobresalir en la disciplina que que que que que me gusta que me apasiona que si tienes un sueño lo puedes lograr”, finalizó.