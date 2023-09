Freddie Roach: Canelo Álvarez podría ser noqueado por Jermell Charlo

A poco más de una semana de la pelea entre Saúl Álvarez y Jermell Charlo, el respetado entrenador de boxeo Freddie Roach compartío su punto de vista y afirmó que Canelo puede ser noqueado por el pugilista estadounidense.

Hace unas semanas, Freddie Roach, entrenador de Manny Pacquiao confesó que entrenar al filipino de salvó la vida. Roach sufre la enfermedad de Parkison, lo cual le causa depresión, pero la presencia “Pacman” en su vida lo ha ayudado a superar estas

Freddie Roach, conocido entrenador en el mundo del boxeo, consideró que la versión actual del púgil mexicano está en decadencia, a pesar de tener la misma edad que Charlo. El exentrenador de Pacquiao argumentó que Canelo se mostró menos sólido en sus últimas presentaciones.

El indiscutible campeón mundial de los súper medianos, Canelo Álvarez, izquierda, de México, y el indiscutible monarca mundial junior de peso mediano, Jermell Charlo, posan para las fotografías durante una conferencia de prensa promocional de su pele AP (Damian Dovarganes/AP)

También explicó que Saúl Álvarez tuvo peleas muy cerradas recientemente, como su enfrentamiento contra Gennady Golovkin, donde si bien salió victorioso en esas ocasiones, Roach cree que la versión actual del Canelo tendrá dificultades ante Charlo.

“Canelo ha tenido una carrera sobresaliente. Yo vi a Gennady Golovkin ganando las dos primeras peleas, me impresionó la forma en la que le ganó. Si Charlo estuviera peleando contra la versión de Saúl de antes de la tercera pelea con Golovkin, yo lo vería como favorito. Pero ese ya no es el caso. Esta versión del Canelo no podrá dominar a Charlo”, declaró Roach.

Según Freddie Roach, la posibilidad de que Charlo noquee a Canelo es real y sería un hecho histórico, ya que Álvarez nunca ha sido derribado, sus únicas dos derrotas llegaron por decisión, Roach destaca la pegada de Charlo y sugiere que su poder será demasiado para que el tapatío lo absorba.