CMLL conquista Inglaterra con Fantasticamanía 2023

La lucha libre mexicana continúa superando fronteras, esto después de que el CMLL concluyó de manera exitosa su gira por Inglaterra con el evento Fantasticamania 2023.

En un par de eventos que se realizaron este fin de semana, las estrellas del CMLL, Capitán Suicida, Último Guerrero, Guerrero Maya Jr Titan, Audaz, Zandokan, Sangre Imperial, Okumura, Atlantis Jr y Hechicero ofrecieron una gran noche a la afición de Manchester, Inglaterra.

Las dos funciones, realizadas con la empresa británica RevPro reportaron llenos en el recinto, con aficionados que se deleitaron con el trabajo de los luchadores mexicanos y que en combinación con los extranjeros.

Entre algunos de los duelos que se dieron fueron Hechicero vs. Michael Oku, Atlantis Jr. vs. Último Guerrero, Titán y Subculture vs. Lykos Gym & Zandokan Jr., Magia Blanca vs. Robbie X o Capitán Suicida y Guerrero Maya vs. Levi Muir & Trent Seven.

🇬🇧🤩 ¡EL CMLL CONQUISTÓ REINO UNIDO! @RevProUK y el CMLL se unieron en dos sensacionales eventos que conquistaron a la afición de Manchester, Inglaterra.... ¡Gracias por hacer de FantasticaMania UK todo un éxito!



📸 EyesOfTheFan #CMLL #FantasticaManiaUK pic.twitter.com/VFL5DjezY6 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 24, 2023

Cabe recordar que, tanto Atlantis Jr como Hechicero se presentarán el 24 de septiembre en la función de RevPro en St Neots, mientras que el contingente del CMLL regresa al país.

Esta gira se une a los festejos por el 90 aniversario de la fundación de la empresa.