Abierto de Tenis de Los Cabos confirma cuatro Top 10 para 2024

El Abierto de Tenis de Los Cabos que ahora se celebrará entre el 19 y 24 de febrero de 2024, ya tiene confirmados a cuatro jugadores que actualmente se ubican en el Top 10 del ranking de la ATP: Holger Rune (No. 4), Stéfanos Tsitsipás (No. 5), Casper Ruud (No. 9) y Alexander Zverev (No. 10).

.@CaboTennisOpen confirma por primera vez cuatro jugadores top 10 en el ranking ATP, entre los que destaca el vigente campeón del torneo, Stefanos Tsitsipás 🎾🎾



📷 @yuniorcrt8 pic.twitter.com/9Ho0x6eQf6 — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) September 26, 2023

El griego Stéfanos Tsitsipés, actual campeón del torneo, volverá a defender su título. Por su parte, el danés Holger Rune, el noruego Casper Ruud y el alemán Alexander Zverev harán su debut en Los Cabos; además, se espera que el evento provoque una derrama económica de alrededor de 873 mil dólares.

El @CaboTennisOpen 2024 se llevará a cabo del 19 al 24 de febrero en superficie de cancha dura y tendrá una derrama económica de 873 mil dólares



📷 @yuniorcrt8 pic.twitter.com/QvV5A4pCJ8 — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) September 26, 2023

“No hay duda que tendremos uno de los mejores cuadros en la historia del torneo”, dijo el director del torneo, José Antonio Fernández. “Es un evento que se ha ido consolidando con el paso de los años y cada vez son más los jugadores que quieren venir a vivir la experiencia y competir en Los Cabos”.

La octava edición del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2024 marcará un cambio en el calendario, ya que se celebrará en febrero, en lugar del verano, este ajuste beneficiará tanto a la afición como a los jugadores, que tendrán una logística más cómoda para los dos principales eventos de tenis de la ATP en México.