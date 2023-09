Director general de AFC Wimbledon renuncia por comentarios machistas contra una compañera

El director general del Wimbledon, Danny Macklin, renunció a su cargo después de que se filtraran unos comentarios machistas y abusivos hacia una compañera de trabajo.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, “Macklin fue grabado por un micrófono oculto en su oficina mientras insultaba a Rebecca Markham, directora de servicios de apoyo y entradas, llamándola ‘puta’ y asegurando que le gustaría matarla”.

Un veterano de guerra llamado Matthew Wells, trabaja como jefe de seguridad del club y fue quien colocó el micrófono donde se grabaron las repudiables declaraciones de Macklin.

Danny Macklin director general del Wimbledon (Paul Gilham/Getty Images)

“En las grabaciones, se podía escuchar a Macklin diciendo: ‘Quiero lanzarla por la ventana. Nunca he querido matar a nadie, pero a ella me gustaría matarla. Jodida puta. La odio’”, mencionó el citado medio.

“El Wimbledon trata de ser un club responsable, inclusivo y moderno. Por lo tanto, tiene la obligación de actuar apropiadamente y ser un ejemplo.

Este comportamiento no es tolerable y no es representativo de nuestra cultura. Una vez conocimos este asunto, actuamos en concordancia con nuestras responsabilidades y valores para resolverlo. Por razones legales no podemos comentar más”, aseguró el Wimbledon.