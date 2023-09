“A los tenistas nos llegan las migajas”, Djokovic estalla contra las casas de apuestas

Durante una reunión de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), Novak lamentó que solamente unos 400 tenistas, puedan vivir del deporte, siendo uno de los más reconocidos a nivel mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Alcaraz jugará en la Plaza México ante Tommy Paul

“Es un fracaso para el tenis que solo haya unos 400 tenistas que puedan vivir del tenis. Es un dato muy pobre para un deporte que es súper global y muy visto en todo el planeta”, declaró para a la PTPA.

Djokovic cargó contra de las casas de apuestas al decir que, ganan millones de dólares gracias al tenis, pero quienes practican el deporte, ven una mínima parte de esas ganancias.

“Las casas de apuestas están ganando cientos de millones de dólares, tal vez miles de millones, y muchas partes se están beneficiando a través de esos acuerdos, pero a los tenistas nos llegan migajas”, afirmó el serbio.

El serbio Novak Djokovic sostiene el trofeo de campeón tras derrotar al ruso Daniil Medvedev en la final del US Open, el domingo 10 de septiembre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Manu Fernández) AP (Manu Fernández/AP)

Asimismo, siguió hablando en contra de las apuestas sentenciando que solo utilizan sus nombres para hacer dinero.

“Ellos dan sus nombres para todas esas webs. Miles de millones de dólares están circulando semanalmente desde los torneos de tenis y los jugadores están en una situación de desamparo. No podemos permitir que esto siga pasando, porque además está prohibido que los jugadores lleven en su ropa cualquier mención a empresas de tabaco o asociadas a casas de apuestas. No existe un reparto justo. Con esto me refiero a un 50-50 con los torneos, que sí pueden tener como sponsors a las casas de apuestas”, declaró el máximo ganador de Grand Slams.

Por todo esto, Novak se comprometió a luchar por mejores condiciones para sus compañeros tenistas, aprovechando su imagen.

“Yo, que soy de Serbia, no tenía nada de eso. Ahora tengo influencia, tengo poder y quiero luchar por mejores condiciones [...] Entiendo las dificultades que supone pagar los gastos de viaje si no se cuenta con el respaldo de una federación fuerte, que el 90% o incluso más de los jugadores en todo el mundo no tienen, y no tener el presupuesto para pagar a los entrenadores, fisioterapeutas...”, finalizó.

POR SI TE LO PERDISTE: VIDEO: Épica reacción de Fernando Hierro tras una mala jugada del Tapatío

Novak Djokovic hace poco se alzo como ganador del US Open, al ganarle a Danil Medvedev y consiguiendo su título número 24 de Grand Slam, pasando por dos campeonatos a Rafa Nadal.