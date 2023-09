“Haré lo posible por ganar el GP de México, es mi mayor sueño”: Checo Pérez

Cada vez falta menos para que los motores de la Fórmula 1 vuelvan a rugir en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el Gran Premio de México, que se disputará del 27al 29 de octubre del presente año.

Por ende, a poco más de un mes de que se dispute la carrera, Sergio Checo Pérez volvió a hablar sobre la ilusión que tiene de correr nuevamente en territorio azteca, pues en entrevista para el medio neerlandés De Limburger, reconoció que su mayor sueño es conquistar el Circuito de la Magdalena Mixhuca ante el público mexicano, por lo que hará todo lo posible para ganar el Gran Premio.

“Además de convertirme en campeón del mundo, mi mayor sueño es una victoria en México, eso significaría todo para mí. La carrera en casa y el GP en Austin, una semana antes, representan un gran desgaste. Hay muchas cosas que atender fuera de la pista. Pero en cuanto cierro mi visera, mi atención se centra en la carrera. Así que haré todo lo que pueda para ganar en México”, mencionó.

En esa misma línea, el piloto azteca aseguró que no pedirá ningún tipo de ayuda a Max Verstappen ni a Red Bull para obtener este logro, pues considera que de ser así, no tendría el mismo valor para él.

“¿Le pediré a Verstappen que me deje ganar? No. De lo contrario, esa victoria no significaría nada para mí. Quiero lograrla por mis propios méritos”, sentenció.

Es importante mencionar que Checo Pérez ha subido al podio en las ´ultimas carreras en México, en ambas se quedó con el tercer lugar ante un público mexicano que lo vitoreó de principio a fin.

Este año las expectativas vuelven a ser altas para el jalisciense, puesto que se ha afianzado en el segundo lugar del campeonato de pilotos y en el GP de Japón consiguió el título de constructores con la escudería austriaca.