Chivas pierde en la mesa; no habrá sanción contra el Mazatlán

La protesta de Chivas por alineación indebida de Carlos Esquivel con el Mazatlán no procedió, por lo que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que se mantiene el resultado de 3-1 a favor de los cañoneros, de la jornada 11 del Apertura 2023.

La Comisión Disciplinaria aceptó que cometió un error al no contar las cinco amonestaciones de Esquivel, por lo que autorizaron a jugar al defensa ante el Rebaño, aunque al final no tuvo participación y se quedó en la banca.

“Existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que NO SE CONFIGURA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE ALINEACIÓN INDEBIDA establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones” señaló organismo en un comunicado.

La #ComisiónDisciplinaria informa sobre el caso del jugador de @MazatlanFC, Joaquín Esquivel. — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 27, 2023

Con esto, el Mazatlán no incurrió en alineación indebida con Joaquín Esquivel, aunque la Comisión Disciplinaria señaló que harán los ajustes necesarios en su sistema y dieron a conocer que el futbolista sí estará suspendido para el siguiente compromiso del conjunto sinaloense.