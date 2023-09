‘Canelo estará a prueba ante Jermell Charlo’, aseguran analistas de ESPN

La pelea entre Saúl Álvarez y Jermell Charlo acapara las miradas del mundo del boxeo, por lo que los analistas de ESPN, Salvador Rodríguez, Renato Bermúdez, Fernando Barbosa y Mariale Espinoza platicaron con Publisport sobre la reyerta.

Para Mariale, ve que habrá complicaciones para Charlo el subir dos divisiones. “Si bien Canelo es un 168 pequeño, tiene poder e incluso noqueó a un disminuido Kovalev en 175. Para mí si es una condicionante que Charlo suba dos divisiones”, dijo.

Por si no lo viste: “Estoy listo para vencer a Charlo por la vía del nocaut”: Canelo Álvarez

Mientras que Fernando Barbosa puso en la mesa la inactividad de Charlo. “Cuando un boxeador tiene mucho tiempo sin pelear ten por seguro que ha estado sparreando muchísimo dentro de su campamento para poder mantener la confianza dentro de su cabeza y poder entrar dentro de su cuadrilátero en ritmo”, aseguró.

Chava Rodríguez indicó que, esta será una de las pruebas más importantes para el tapatío. “Para Canelo y Latinoamérica esta es la pelea más importante del año porque Canelo no solo ha sido el rostro del boxeo mexicano, sino que también latinoamericano”.

canelo

En otro tema, los especialistas señalaron que la mejor decisión para Canelo fue dejar el golf.

“En la tercera pelea con Golovkin todo mundo esperaba que Canelo noqueara, todo mundo esperaba que noqueara a John Ryder. Canelo ha aprendido de eso y ha tomado la decisión no solamente de irse a Lake Tahoe para entrenar con más rigor y mejorar la recuperación, sino que también creo que ha sido clave el tema de dejar el golf, que si bien no es un deporte que te exige físicamente tanto, creo que mentalmente no te deja descansar.

Para mí son dos cosas fundamentales que ha hecho Canelo para esta pelea, irse a la altura y dejar un poquito el golf”, indicó Chava Rodríguez.

Y Renato Bermudez habló sobre el legado de Saúl Álvarez. “Canelo no ha sido el mismo de sus últimas peleas y lo quiere poner a prueba porque está buscando su legado. Es la primera vez que vemos un enfrentamiento de dos hombres con cuatro cinturones cada uno”, finalizaron.