Fernando Ortiz quiere que partido de Rayados se postergue por malas condiciones de la cancha

Fernando Ortiz Rayados Fernando Ortiz Director Tecnico de Monterrey durante el partido Tigres UANL vs Monterrey, correspondiente a la Jornada 09 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 23 de Septiembre de 2023. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Debido al mal estado de la cancha del Gigante de Acero para este fin de semana, Fernando Ortiz, técnico de los Rayados fue contundente al expresar su inconformidad por el terreno de juego y pidió que el partido se reprograme en otra fecha posterior.

El terreno de juego de la pandilla se vio afectado esta semana por la realización del concierto de The Weeknd, por lo que la Liga evaluará este jueves y viernes si se puede jugar o no este próximo fin de semana, algo que el estratega local no quiere que suceda.

“Lo que decida la Liga es lo que tenemos que hacer, ¿A Fernando Ortiz le gustaría jugar? No”, porque jugamos en casa y el terreno de juego implica mucho el juego que yo quiero, más allá de las lesiones para ambos equipos están presentes”, declaró el Tano.

‘Tano’ Ortiz no quiere jugar el partido vs Santos por el estado de la cancha del BBVA 🔥 pic.twitter.com/BNmzj1KfIV — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) September 28, 2023

Diversos insiders del club regio han señalado que es casi un hecho que el partido entre Monterrey y Santos se reprogramará y el mismo club solicitará está situación.