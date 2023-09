Sergio Canales sigue sin estar al 100% físicamente

Rayados presenta una profunda crisis de jugadores lesionados y uno de los más importantes es Sergio Canales, su refuerzo estrella para esta temporada que desde su regreso a México ha batallado con lesiones musculares.

El español estuvo en duda para jugar ante Tigres por una molestia en su muslo derecho que presentó ante el León, sin embargo sí pudo estar presente en el Clásico Regio pero fue evidente que no estuvo bien físicamente e inclusive salió de cambio al minuto 61.

Ahora este miércoles, Canales dejó el entrenamiento de Rayados temprano, antes que sus compañeros acabará la sesión del día.

Monterrey entrenó este miércoles en las instalaciones de El Barrial y aunque la mayoría de los futbolistas se fueron alrededor del mediodía, el cántabro abandonó el sitio poco después de las 10:00 horas. Además se le ve usando una muslera para que no se le grabe la lesión.

Se espera que Sergio no esté en duda para disputar el partido contra Santos, pero es un hecho que no llegará al cien por ciento de sus condiciones físicas, lo que hace que no pese en la cancha.