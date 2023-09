Jardine afirma que su América es mejor que el de Tano Ortíz

Con la reciente llegada de Igor Lichnovsky, el conjunto azulcrema cerró un mercado de fichajes interesante teniendo nombres como Julián Quiñones y Kevin Álvarez, teniendo más opciones en el banquillo y sobretodo al ataque, algo de lo que padecía el equipo con el Tano.

Fernando Ortíz no dejó malos resultados pues llevó a las Águilas a dos semifinales seguidas, destacando en las primeras posiciones en el torneo regular con un buen futbol.

Ahora, Jardine cree que tiene a jugadores de más jerarquía por lo que puede hacer más variaciones dentro de la cancha.

“(El actual América) tiene un potencial mayor, pero el Tano tuvo la felicidad de darle continuidad a un equipo muy fuerte. Tenían un conocimiento muy grande y ahí estuvo el secreto de las buenas campañas que hicieron. Este es un nuevo América, con Julián con Kevin que te dan otras variantes y creo que tenemos jugadores de más jerarquía. Este equipo pretende ir ganando variantes y experiencia. Tal vez aún no tenemos este nivel colectivo de torneos anteriores, pero para allá vamos”, declaró para W Deportes.

Club América América goleó a Chivas en el Clásico Nacional. (David Leah/David Leah)

Una de estas variaciones es juntar a sus mejores hombres, Quiñones, Henry Martin y Diego Váldes como eje de ataque, aunque lo que más le interesa es llegar sólido a liguilla.

“Aún no he podido tener a Diego, Quiñones y Henry y esta va a ser una variante muy importante. Este grupo está muy conectado y enfocado en buscar el título que todos queremos. Tenemos tiempo y si no estamos en nuestra mejor versión, en la Liguilla lo será. Ahí queremos llegar todos”, afirmó el estratega brasileño.

MUY DIRECTO 🔥🔥🔥



André Jardine no se guardó nada y aseguró que el equipo que actualmente dirige es mejor que el que tuvo el Tano Ortiz, quien estuvo muy cerca de llevarlo a la gran final del campeonato.#ConectamosTuPasión 🎙️ pic.twitter.com/0N5WlLxaHN — W Deportes (@deportesWRADIO) September 29, 2023

Asimismo, Jardine habló del próximo partido de las Águilas contra los Pumas en el Clásico Capitalino y mencionó que aunque es un partido importante pero lo mejor es hablar en la cancha.

“Espero un apoyo muy grande y mucha gente de nuestra afición, pero pienso igual a Jona (Dos Santos). Hay que hablar dentro de la cancha”, finalizó el técnico americanista.

André Jardine habla sobre Diego Valdés y las posibles bajas del América para enfrentar a Pumas 👀🚨 pic.twitter.com/OIzzJaW1VF — Esteban Garrido (@egarrido96) September 28, 2023

André Jardine llegó al Club América luego de dirigir al Atlético de San Luis y fue criticado por comenzar el torneo de mala manera pero poco a poco logró escalar posiciones hasta ser el segundo lugar de la tabla y ganar dos de tres clásicos (Chivas y Cruz Azul).