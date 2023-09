Esfinge quiere dar la sorpresa en la Noche de Campeones

La Noche de Campeones del CMLL significa una velada que puede encumbrar a más de una figura y eso es lo que busca Esfinge, quien será uno de los retadores el 30 de septiembre.

En entrevista con Publimetro, el tapatío aseguró que está listo para enfrentarse a Bárbaro Cavernario para su combate por el campeonato mundial de peso semicompleto

“Estoy agradecido con el CMLL por confiar en mi persona y a la afición por elegirme. El cierre de las votaciones fue dramático, con mucha adrenalina en el mes, creo que este 2023 sería algo increíble”, dijo.

Por otro lado, el faraón del cuadrilátero recordó sus triunfos en este año, como el ser campeón nacional de parejas y la copa Independencia.

“Es un gran logro el solo estar en esta lucha, y el ganarlo sería algo magnifico, porque sería mi primer título mundial, más ahora con la Copa Independencia que conquisté en el 90 aniversario, la gente me ha aceptado con mi nueva piel”, indicó.

CMLL Foto: Iván Navarro

Para enfrentarse a Bárbaro Cavernario, Esfinge está listo para sacar sus mejores armas.

“No lo desconozco, nos enfrentamos en la perla tapatía en varias ocasiones. Es un luchador en el que ya me enfrenté por el campeonato de Occidente, y después de años, me lo encuentro nuevamente por el título mundial. He estado practicando otra llave, y aún la estoy perfeccionando, pero no la descarto para esta noche”, dijo. “Mi propósito es llevarme ese cinturón a casa”, indicó

Esfinge se verá ante Bárbaro Cavernario en la lucha inicial de la Noche de Campeones por el fajín mundial de peso semicompleto.

Fugaz, por más logros en el CMLL

La sangre joven continúa dando pasos agigantados en el CMLL, y ahora Fugaz quiere demostrar que puede pelear por grandes oportunidades.

“Ha sido un año fantástico, uno de los mejores. Hace un par de meses hice mi debut en New Japan. Han venido grandes oportunidades, y grandes aprendizajes. A pesar de que perdimos el cinturón de parejas ante Rugido y Magnus, ahora queremos más cosas como la Fuerza Tapatía”, dijo.

Además, de que Fugaz quiere mantenerse en eventos internacionales, después de conseguir su debut en NJPW.

“Quiero seguir en eventos internacionales. Fue una gran experiencia en New Japan y ahora quiero seguir en eventos internacionales, conocer más culturas y ahora quiero ir a Fantasticamanía, que es Japón. Mientras que, con Esfinge, queremos el campeonato mundial de parejas y junto a Star Black, el título de tercias”.

CMLL Foto: Iván Navarro

Por último, el enmascarado tapatío agradeció el apoyo en las votaciones de noche de campeones.

“Estoy muy agradecido con la afición, fue difícil enfrentar a Máscara Dorada, que es el luchador de moda, pero es un gran paso estar dentro del gusto del público”, indicó.