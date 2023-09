Canelo Álvarez reconoce a Alexa Grasso y asegura que no le importa competir con la UFC

El boxeador mexicano Canelo Álvarez se enfrentará a Jermell Charlo; sin embargo, el campeón mundial no dejó pasar la oportunidad de mandar un mensaje especial a Alexa Grasso, campeona de la UFC.

Canelo, orgulloso de Alexa Grasso protagonizando las fechas patrias de México. 🇲🇽



(vía @ESPNKnockOut) pic.twitter.com/nId7UYoz9E — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 29, 2023

Álvarez reconoció a Grasso por su triunfo en el Día de la Independencia de México y aseguró que es un orgullo verla representar al país. Además, el mexicano aseguró que no tiene ningún problema en competir por el rating con la UFC.

canelo Canelo Álvarez apunta a realizar la tercera defensa de su campeonato indiscutible (John Locher/AP)

“La verdad es que estoy muy orgulloso de cualquier deportista mexicano, incluyendo a Alexa Grasso”, dijo Álvarez en entrevista con ESPN. “Me sentí muy orgulloso de verla peleando en el Día de la Independencia sin ningún resentimiento ni nada, porque para mí que pueda representar a México una mujer es algo que hay que admirarse”.

Alexa Grasso (Nicolás Corte)

Canelo también habló de la supuesta rivalidad entre el boxeo y la UFC, “Sí, se dice fácil, pero si no mal recuerdo, cuando pelee contra Caleb Plant, ellos pelearon con Usman y otro peleador; les hicimos competencia y pues no tengo ningún problema en hacerlo, no tengo problema en competir contra la UFC”, afirmó el mexicano.