“Es lamentable lo que dijo Mohamed, se mancha el juego”: Henry Martín

América se llevó el Clásico Capitalino al vencer por la mínima a Pumas con gol de Jonathan Rodríguez, quien le dio el triunfo a las Águilas con un remate de cabeza luego de fallar un penal.

Sin embargo, al final del encuentro Antonio Mohamed, técnico de Pumas, lanzó una polémica declaración en conferencia de prensa al mencionar que “él árbitro vino a seguir órdenes”.

Dicha situación, no cayó nada bien en el entorno azulcrema y Henry Martín, capitán del equipo, lamentó las palabras del entrenador auriazul.

“Él queda mal, él se exhibe solo. No me gustaría hablar mucho de eso porque respeto al señor, respeto mucho su trabajo, pero lo que hizo en la cancha antes de salir fue una falta de respeto para el partido porque realmente no sucedió así, a mí me hacen un penal que no marcan y luego él se queja, pero son cosas del futbol. Antes de que acabara el juego abandonó a su equipo” mencionó.

En esa misma línea, la Bomba calificó como “fuertes” las declaraciones del Turco Mohamed, pues considera que ese tipo de acciones manchan el juego.

“Decir que se amañó el partido es algo fuerte. Si hay video, no sé si pueda suceder algo al respecto, lamentable porque se mancha el juego cuando las cosas no fueron así, hay que saber perder”, sentenció.