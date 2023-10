Mexicano Isaac del Toro firma con histórico equipo de ciclismo

El ciclismo mexicano tiene a una nueva estrella, después de que Isaac del Toro fue firmado por el equipo Emirates, en el que se encuentra Tadej Pogačar.

El bajacaliforniano de 19 años ha disfrutado de un gran año en la categoría sub-23, que culminó con una espectacular victoria general en agosto en el prestigioso Tour de l’Avenir en Francia.

“Estamos muy contentos y entusiasmados de darle la bienvenida a Isaac al equipo. En UAE Team Emirates somos un equipo muy internacional y estamos orgullosos de decir que Isaac será el primer ciclista mexicano en acompañarnos en nuestra historia.

Es un joven con un talento prometedor y esperamos verlo desarrollarse como ciclista y como persona durante los próximos años con nosotros “, aseguró Mauro Gianetti director del equipo y director ejecutivo.

Mientras que Isaac del Toro mostró su entusiasmo por su arribo al nuevo equipo.

“Es un honor unirme al UAE Team Emirates. Me siento muy orgulloso de ser bienvenido como parte de esta gran familia. Es algo increíble de describir y daré lo mejor de mí en los próximos años. Tengo mucho que aprender y muchas ganas de iniciar ese proceso y desarrollarme dentro del equipo.

Es lo que siempre he soñado para llegar a este momento y estoy muy emocionado por lo que me depara el futuro. Al mismo tiempo me gustaría agradecer a todas las personas que me han ayudado a alcanzar este importante objetivo en mi vida y espero compartir con ellos este nuevo capítulo”, dijo.

Su temporada 2022 se vio interrumpida por una lesión, ya que sufrió una fractura de fémur en un accidente de entrenamiento pocas semanas antes del Tour de l’Avenir esa temporada, aunque trabajó para regresar a la actividad en 2023 y obtuvo el tercer lugar en el Giro Ciclistico della Valle d’Aosta, el cuarto sitio en el Trofeo Alcide Degasperi, y finalizó la temporada de manera histórica con el primer puesto en l’Avenir.