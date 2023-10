“Estoy orgulloso de mí mismo”: Jermell Charlo

Jermell Charlo, tras su derrota ante Canelo Álvarez, aseguró que fue un gran reto ir por este reto de subir dos divisiones.

En entrevista post-pelea, Iron Man Charlo aseguró que está orgulloso de su actuación, tras no ser noqueado por el mexicano.

“Siento que no fui yo ahí, no pongo excusas. Unas veces ganas, otras pierdes. Soy indiscutible en mi peso, me atreví a ir más arriba. Estoy orgulloso de mí mismo, él no me noqueó, noqueó a todos los demás”.

Por otra parte, Jermell Charlo apuntó al campeón indiscutible de peso welter, Terence Crawford, para su siguiente reto, ante el cuestionamiento de verse ante Tim Tzyu.

“Quiero pelear con Terence Crawford. Puedo pelear con Terence Crawford en mi división de peso. Pelearé con Terence Crawford. Estoy esperando”.

Por último, habló del tema del peso para esta pelea que se realizó en Las Vegas, donde superó las 170 libras a la hora de subir al cuadrilátero.

“Hoy pesé 173, 174 libras, y creo que hice un buen trabajo. Yo tuve confianza en mí para este reto”, indicó.