Así fue el emotivo mensaje de despedida de Edge en WWE antes de su debut en AEW

El luchador canadiense, más conocido como Edge, dio uno de los giros más impresionantes en su carrera y es que luego de varios años de representar a la WWE, tomó la decisión de emprender camino hacia una nueva empresa en donde busca cerrar su carrera por todo lo alto con grandes retos y cosas por ganar.

Este fin de semana se hizo realidad lo que muchos fanáticos especularon desde hace un tiempo, que Adam Copeland, verdadero nombre de Edge, es la nueva estrella de All Elite Wrestling. 25 años de carrera pusieron al luchador en la historia de los encordados gracias a sus increíbles actuaciones y logros incuestionables, pero ahora tiene frente a él un nuevo desafío.

Luego de su debut en AEW, Copeland se tomó el tiempo para agradecer a la compañía propiedad de UFC por lo brindado hasta antes de su salida y asegurarle a los fanáticos que el cambio de empresa no es el fin de su historia, sino el comienzo de un nuevo camino donde espera brillar así como en la WWE.

“Como ustedes ya sabrán, ya no estoy en la WWE. Mi nuevo hogar es AEW. Estoy emocionado, roster completamente nuevo, algunas caras conocidas con las que quería trabajar y una serie completa de nuevos combates... Antes que nada quiero abordar mis años en WWE, amo a la empresa y aprecio lo que hicieron por mí. Me dieron oportunidades, me pusieron en el mapa y me brindaron una vida maravillosa”, se puede leer.

El adiós de Edge y el comienzo de Adam Copeland, espero que TODOS los fans de lucha libre lean esto:

Referente a las personas que cuestionan su decisión y lamentan su cambio de empresa, el canadiense aclaró que es bueno que haya otras alternativas en lucha y que el cambio no debe tomarse tan mal, en cambio, se debe disfrutar del espectáculo.

“Si has apreciado mi trabajo, aún puedes hacerlo sin importar cuáles sean la iniciales, porque todavía me estaré rompiendo el trasero cada que salga. Este viaje aún no ha terminado. Intenta divertirte, como debe ser, porque créanme que me divertiré cada vez que esté en un ring de AEW”, finalizó.