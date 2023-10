Hugo Sánchez explota en el caso Alexis Vega: “Te vas a la mier...”

En las últimas horas, Chivas se ha encontrado en el ojo del huracán debido a la información que se reveló tras el anuncio de la separación de tres jugadores del primer equipo. La impactante noticia de que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, metieron mujeres al hotel de concentración desató duras críticas, entre ellas la de Hugo Sánchez y Jorge Pietrasanta.

Fue durante la más reciente emisión del programa ‘Futbol Picante’, que el pentapichichi profundizó en el tema, explicando cuáles eran los lineamientos dentro de un equipo de futbol y cuáles eran los castigos que se imponían por temas de indisciplina.

“Yo les digo que hay tres situaciones en un reglamento interno de un equipo de futbol. En España y en todos los equipos en los que estuve, primero el jugador se lleva una llamada de atención, en la segunda es una multa económica fuerte y tercera, te vas a la mierda porque no vales para este equipo”, apuntó el exjugador

"Te vas a la mier...#&%" 😳💥



HUGO SÁNCHEZ Y JORGE PIETRASANTA NO SE GUARDARON NADA SOBRE EL CASO DE ALEXIS VEGA 🔥



Sumado esa dura declaración en la que se hace alusión a las múltiples indisciplinas que ha tenido Alexis Vega durante su estadía en Chivas, el comentarista, Jorge Pietrasanta, recalcó que a pesar de tener un gran talento no ha podido comportarse a la altura del club.

“En ese sentido, yo respeto mucho a Alexis y su talento como futbolista, pero no es ni una, ni dos, ni tres, y el equipo sale con un comunicado a decir que hay, indisciplina que no me parece mal. Entonces tomo tus palabras, perdónenme, pero que se vaya a la mierda. Así de claro lo digo”, finalizó el narrador.