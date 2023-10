“Ley Hermoso” busca proteger a las deportistas mexicanas contra la violencia sexual física y digital

El escándalo en que se vio envuelta la Selección española femenil después de ganar el Mundial de Futbol de la categoría cuando el expresidente de RFEF besó a Jenni Hermoso sin su consentimiento brindó mayor visibilidad a los problemas de acoso y agresión que sufren las mujeres deportistas alrededor de todo el mundo.

No te puedes perder: GP de México realizará FanZone en siete alcaldías

En México, el ciber-acoso se ha convertido en un gran problema, sobre todo en figuras de la liga femenil aunque no es ajena a otras disciplinas y sin dejar de lado las agresiones físicas, razón por la que el senado realizó un foro con deportistas impulsado por la senadora Josefina Vázquez Mota que concluyó con una serie de propuestas que buscan convertir en ley.

En entrevista exclusiva con Publisport, la senadora explicó los detalles de la bautizada en los medios como la “Ley Hermoso” que busca brindar protección en todos los aspectos, infraestructura y exposición mediática de las deportistas en todos los ámbitos.

Josefina Vázquez Mota Josefina Vázquez Mota

¿Cómo nace la propuesta de la Ley Hermoso?

— Esta idea surge porque hicimos un foro en el Senado de la República que tuvo una convocatoria extraordinaria de mujeres deportistas, pero eran predominantemente mujeres del futbol, muy exitosas, emprendedoras contando sus historias, pero también llevándonos al mundo real de lo que viven en el futbol mexicano, que, pues nos queda muy claro que en México; desafortunadamente, sufren acoso de todo tipo y todas las clases de violencia; por ejemplo, que de acuerdo a investigaciones que han realizado en la Liga Femenina de Futbol siete de cada diez, niñas y adolescentes abandonan el deporte fundamentalmente por falta de seguridad en diversas maneras; como en los espacios donde se cambian, cuando se tienen que bañar, iluminación en las canchas cuando tienen torneos, los mejores horarios suelen otorgarse evidentemente a los niños y pues muchas historias también de acoso de entrenadores y ya en el futbol profesional de directivos y staff técnico.

Un claro ejemplo el caso de esta futbolista tan destacada del equipo América (Scarlett Camberos) que por razones de acoso decidió migrar a los Estados Unidos y entonces la pérdida de talento es enorme, y si sumamos que quienes ya lograron llegar al futbol profesional terminan por irse también por razones de violencia de acoso de discriminación, la verdad es que se hace mucho más grave.

¿Qué aspectos buscaron abarcar en este paquete de propuestas para ayudar a las mujeres en el deporte?

— Lo primero es la cuestión de la seguridad que ya mencionamos, donde desgraciadamente, llegar a profesional no es algo que elimine el acoso, otro de los grandes desafíos o problemas que busca abordarse como parte de estas iniciativas tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, es porque claramente y así eran todas las evidencias que se mostraron y no solo en el balompié, también en el béisbol, en la natación en el basquetbol, voleibol, tiro con Arco es la parte de los ingresos que se pagan a las mujeres en el deporte son mucho menores que lo que reciben los varones y un tercer aspecto es que no tienen la misma promoción en los medios de comunicación. Para que una mujer llegue a los medios es verdaderamente cuesta arriba y excepcional, a diferencia de la publicidad o la promoción que los hombres tradicionalmente tienen de manera natural; junto a ello, también se planteaba que quienes terminan abandonando el deporte son ellas las mujeres sean niñas, adolescentes o adultas y que los acosadores, mientras que los que llegan a cometer actos de violencia sexual, quienes las maltratan, pues siempre sencillamente ahí siguen y pueden estar en todos los niveles:incluso directivos de las ligas de futbol, viven en total impunidad debemos evitar que eso suceda.

¿Cómo se le da el nombre de la “Ley Hermoso”?

—Estábamos trabajando en las conclusiones del foro que tuvimos con las deportistas cuando se dio este caso horrible de machismo y misoginia de “festejar” el triunfo de la Selección española de futbol de forma asquerosa, por decir lo menos, con un beso sin consenso a una futbolista Jennifer Hermoso que es tan reconocida en su país y también en el nuestro. Yo jamás voy a tratar de minimizar el logro y la hazaña del equipo español con todo lo que significó y que desafortunadamente el debate en los medios se quedó en otra cosa. Creo que esto sensibilizó mucho más lo que sucede en el deporte femenil; muchas voces se levantaron no solo en España, sino en el resto del mundo; entonces coinciden los tiempos, nosotros estábamos trabajo este conjunto de iniciativas y sucede esto en el mundo y son los mismos medios quienes la bautizan como la Ley Hermoso.

¿Cuál es el cambio que buscan alcanzar con este proyecto?

— Este paquete tiene con propósito garantizar que todas las niñas adolescentes y mujeres deportistas estén seguras en todo, la máxima de toda la expresión de la palabra, en verdad seguras en lo integral, que sean respetadas independientemente de su orientación sexual, raza, origen genético de sus habilidades, su religión o de cualquier característica personal: por otro lado, también pretende promover la igualdad de género, y este punto lo quiero súper recalcar, porque esto nos pidieron todas las deportistas en todas las federaciones, en todos los clubes deportivos, la urgencia de capacitar a las autoridades públicas deportivas, a los directivos, entrenadores, terapeutas, a todas y todos los que están involucrados con su vida en equidad de género, que entiendan qué significa una mujer en la vida del deporte como en la vida de cualquier otra agenda y que sea obligado este entrenamiento y esta capacitación.

Espacios seguros, promover igualdad y diversidad, prevención del acoso que es la queja más reiterada; ellas sufren agresión física sexual verbal, pero también discriminación en materia de sueldos e ingresos es aquí donde estamos comprendiendo modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, este paquete también incluye en esta parte de seguridad hacia afuera de las de los clubes de las entidades deportivas absolutamente, aquí se considera cualquier tipo de agresión en las canchas o en las redes sociales, porque hoy nueve de cada 10 delitos se comete en las redes sociales, y tenemos todos de todo tipo, el acoso es el más común, pero no es el único, tenemos el fish, que es cuando cambian de identidad. Lo que se quiere pedir es que esta serie de iniciativas se conviertan en ley, ahí nos falta tener las iniciativas que vayan al Código Penal Federal para establecer las sanciones y homologar todas estas para que se apliquen a nivel nacional.

¿Qué opina de las polémicas en la que se ha visto envuelta la Conade?

—Ha habido muchísima controversia en el liderazgo de la Conade, ese es mi punto de vista y me hago cargo a mis palabras, hay un gran abandono y desprecio por grupos de deportistas brillantes, hombres y mujeres, niñas, niños, falta de apoyo, de acompañamiento; incluso, expresiones humillantes y muy peyorativas, pero aun así tenemos que construir todo este andamiaje para que sea institucional, o sea, que no importa qué persona llegue, esto ya será una condición obligada y si no se cumple con eso, pues está violando la ley y deberá cumplir una sanción.

La Conade ya de tiempo atrás, no de hoy, necesitaba, digamos una modernización institucional, creo que vale la pena revisar también la forma de operar de las federaciones porque así como tenemos algunas que han tenido un gran desempeño, pues la verdad también tenemos historias, pues terribles de otras. Las evidencias ahí están, no estoy hablando de manera irresponsable, donde lejos de convertirse en aliados y ser el principal apoyo, pues termina convirtiéndose en el principal problema para los deportistas, considero que la Conade está a tiempo resolver este gran reto y oportunidad de un rediseño institucional al igual que las federaciones.

¿Qué más necesita el deporte femenil para seguir creciendo en nuestro país?

—Heroínas, opino que es algo que ya se está haciendo en México, todo deporte lo necesita, en México no había en el deporte femenino y opino que hoy en día ya hay referentes y nada más tenemos algunas, pero habría que decir que han sido, pues muy pocas, pero llegan cada vez más y eso me encanta. Es eso vamos, estas heroínas, estas historias tan inspiradoras; Bueno, estas historias las ocupamos urgentemente en el mundo femenil.