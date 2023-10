Antonio Mohamed responde a Santiago Baños y aclara polémica en el Clásico Capitalino

Antonio Mohamed se llevó los reflectores en el duelo entre América y Pumas debido a sus gestos en la banca de las Águilas al final del encuentro, así como sus polémicas declaraciones en conferencia de prensa, acciones que le costaron ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

Sin embargo, en conferencia de prensa luego de la victoria de los universitarios ante Querétaro, el entrenador aclaró la polémica y aseguró que sus acciones fueron mal interpretadas, aclarando en primera instancia sus declaraciones sobre el arbitraje.

“Yo no hice ninguna queja del arbitraje, solo dije que el árbitro vino a obedecer órdenes porque no hay ningún caso en el futbol mexicano que el árbitro dice ‘siga’ y después lo llaman de arriba y se hace lo que digan de arriba, del VAR, eso es lo que dije, no dije otra cosa. Escuché decir cada cosa de interpretaciones, hubiese sido bueno que me preguntaran, ¿órdenes de quién? del VAR. No hay ninguna situación que el árbitro diga ‘yo vi esto’ y siga con eso, nada más”, mencionó.

No te pierdas: Pumas golea a Querétaro y se instala entre los primeros cuatro de la tabla

En esa misma línea, el técnico auriazul también habló sobre lo sucedido en la banca del América y afirmó que él no responde a los jugadores por respeto; sin embargo, mandó un mensaje a Santiago Baños al mencionar que a él sí le va a responder, esto luego de que el presidente deportivo de las Águilas lamentara las palabras del propio Turco.

“Los que estaban en la banca los jugadores no lo escucharon, solamente lo escuchó el doctor. Yo solamente le dije ‘¿y todavía con este partido les van a pagar premio?’, eso nada más. Los jugadores como vieron el gesto pensaron cualquier cosa. A los jugadores no les contesto porque les tengo un gran respeto, al presidente le voy a contestar”, sentenció.