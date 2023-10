“Siempre quiero ganarle a Checo, es lo más importante”: Verstappen advierte al mexicano

La Fórmula 1 hará escala este fin de semana con el Gran Premio de Qatar, carrera en la que Max Verstappen podría conquistar el campeonato de pilotos.

Sin embargo, previo a esta carrera, el piloto neerlandés reconoció que nada le causa tanta alegría como vencer al mexicano Sergio Checo Pérez, por lo que no aflojará en el campeonato pese a ya tener casi amarrado el tricampeonato del serial.

“Hoy en día hay más carreras que antes. Y como dije, dependes de las herramientas. Hay otras cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, que siempre tienes que vencer a tu compañero, eso es y sigue siendo lo más importante, y eso va bastante bien”, mencionó en atención a los medios de comunicación.

En esa misma línea, Mad Max destacó la labor de Red Bull por brindarle un auto bastante bueno con el que ha podido pelear por la cima desde hace varias temporadas; sin embargo, dejó en claro que su única prioridad es ganar, por lo que no le da importancia a los récords que pueda batir.

“Sí, tengo un muy buen auto desde hace siete u ocho años, sé que todavía se batirán varios récords. Pero al final esos récords no me interesan. Me da igual batir muchos o pocos récords. No entré a la F1 para batir récords, entré para ganar. Lo primero es a menudo consecuencia de lo segundo”, sentenció.

Es importante mencionar que en el pasado Gran Premio de Japón, Max Verstappen conquistó la carrera, otorgándole el campeonato de constructores a los Toros Rojos. Ahora, el neerlandés buscará amarrar el título de pilotos y conseguir su podio número 16 en la temporada.