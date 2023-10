Odin Ciani revela que él era el verdadero protagonista del color de David Faitelson

En medio de la polémica salida de David Faitelson de ESPN y su inminente llegada a Televisa, su excompañero en ESPN, Odin Ciani, reveló que parte del éxito de Faitelson fue gracias a su trabajo.

A través de sus redes sociales, Ciani, respondió a un seguidor sobre el color de Faitelson, asegurando que él “hacía todo” lo que se necesitaba para la elaboración de los contenidos.

Odin destacó que en estos especiales de David él era el que producía, editaba y qué incluso realizaba las entrevistas que salían al aire.

“No hermano. Era de Faitelson, yo lo hacía, lo producía, hacía la historia de los protagonistas, las entrevistas, dirigía la cámara, la edición y el ponía su voz. Pero siempre se llamó el color de Faitelson”, explicó.

No hermano.

Era de Faitelson, yo lo hacía, lo producía, hacia la historia de los protagonistas, las entrevistas, dirigía la cámara, la edición y el ponía su voz.

Pero siempre se llamo el color de Faitelson. https://t.co/ZjeNGdGmic — Odin Ciani ✖️ (@odin_ciani) October 5, 2023

Además de destapar dicha información, Ciani mandó una indirecta a su compañero, haciendo referencia de que él aseguraba que jamas trabajaria en Televisa y ahora su llegada es prácticamente un hecho.

“Todo cae por su propio peso, y es que el tiempo pone las cosas en su lugar. No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. ¡Nunca digas de esa agua no beberé por qué más rápido cae un hablador que una veleta! ¡Y todo por un plato de lentejas! ¡Éxito! ¡Bon voyage!”, se puede leer.