Guillermo Ochoa se lesionó y puede ser baja de la Selección mexicana

Ochoa es de los jugadores con más experiencia en el Tri, siendo el capitán luego de que Andrés Guardado se retiró de la Selección y es una de las piezas clave en este nuevo proceso de Jaime Lozano para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El jugador de La Salernitana sigue siendo habitual en el equipo pero encendió las alarmas, pues según el portal italiano Fantacalcio, Memo saldrá a la banca en el siguiente compromiso de su equipo por una lesión en el cuello.

Se reportó que arquero mexicano tuvo problemas de tortícolis durante la semana, por lo que su técnico Paulo Sosa, le daría descanso.

Aunque Paco Memo llegaría descansado a los duelos de la Selección mexicana contra Ghana y Alemania, si no se recupera no viajará para no exponerse.

Con esta situación, se abre la posibilidad de que Julio González, portero de Pumas convocado por primera vez, vea su debut con la Selección.

Actualmente La Salernitana marcha en el puesto 19 de la tabla con tan solo tres puntos en siete partidos, siendo uno de los equipos que no ha podido ganar en la presente temporada por lo que, es de los favoritos para descender en la Serie A.