“No me gusta, es una mier...”: Javier Aguirre sobre el Mundial 2030

En días recientes la FIFA confirmó que el Mundial 2023 se disputará en España, Portugal y Marruecos; sin embargo, la inauguración se llevará a cabo en tres países de Sudamérica: Argentina, Uruguay y Paraguay.

Dicha situación generó mucha polémica debido a la logística que tendrá el torneo y ahora fue Javier Aguirre quien estalló contra la próxima justa al mencionar de forma contundente que no le gusta que sea en tantos países.

“Qué barbaridad. No pues a volar porque siempre voy a los Mundiales, ya llevo como 10 o 12. Vamos a volar a Argentina, luego volveremos para España, iremos a Marruecos eh…es una mierda, no me gusta”, afirmó.

En esa misma línea, el Vasco recordó recordó la logística que vivió en el Mundial de Estadios Unidos 1994, algo que consideró como algo excesivo debido a las largas distancias.

“Yo no sé. Ya Estados Unidos 94 me parecía este…te tocaba jugar en Nueva York y luego volabas a Pasadena, California… mamita querida. Luego nos ensartaron… bueno ahora hay tres sedes en el siguiente Mundial con Canadá, México y Estados Unidos. Ya dos nos parecía un exceso, pero claro si fuera aquí en Europa, yo que sé, o en España y en Marruecos, pero lo de la inauguración allá no me parece”, sentenció.