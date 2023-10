Veljko Paunovic se queda en Chivas, Almería presenta a su nuevo entrenador

Luego de una semana de muchas especulaciones al rededor del banquillo de los Indálicos, Almería hace oficial la llegada de su nuevo estratega y para sorpresa de todos, Veljko Paunovic no es el nombre que aparece en la bienvenida de las redes sociales.

TE RECOMENDAOS: Los mejores memes del Clásico Tapatío

Este fin de semana el cuadro español rompió las redes con el anuncio de su nuevo estratega, Gaizka Garitano, disipando los rumores de la posible incorporación del entrenador de Chivas. Paunovic vivió una semana de mucha presión en la que se pensaba su salida, pero tras el Clásico Tapatio, sus declaraciones confirman que su intención es seguir con el proyecto.

“Quiero estar aquí por mucho tiempo, quiero ganar todo con Chivas, no he hecho nada mal; no me vuelvan a preguntar por mi salida. Hoy estoy aquí y listo”, comentó en conferencia de prensa.

🤝 Gaizka Garitano, nuevo entrenador de la UD Almería 🤩



✍️ El técnico firma para lo que resta de temporada y otra más.



¡Bienvenido! 🙌❤️🤍❤️ pic.twitter.com/SfU8pfl3XF — UD Almería (@U_D_Almeria) October 8, 2023

Por su parte, Almería ya presento al técnico español, quien se quedará por lo que resta de la temporada y llega con experiencia en clubes como: Eibar, Deportivo la Coruña y Athletic Club. El cuadro en el que también milita César Montes, es último de la general y siguen sin conocer la victoria en esta temporada.