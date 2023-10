Barby Juárez revela que fue víctima de abuso sexual

La boxeadora mexicana Barby Juárez hizo una muy dura revelación durante su participación en el programa ‘El Minuto que cambió mi destino’ con Gustavo Adolfo Infante, en el que confesó que fue víctima de abuso.

Te recomendamos: Ana Guevara confía que gimnastas mexicanas regresen este martes

María Anastasia Juárez Trejo, nombre real de la pugilista, aceptó que le es difícil hablar del tema y que en su momento no se dio el tiempo de procesar esa experiencia, por la situación que vivía en su casa.

“A veces me cuesta porque a veces me preguntan, ‘oye, pues lo dices (tranquila)’, y les digo: ‘sí porque fue algo que simplemente, creo que tenía bastante problemas en la casa, con la situación que estábamos viviendo, dependían mis hermanos de que estuviéramos al 100% nosotros, no me di el tiempo de llorar o de sentirme mal, sino de simplemente cerrar las cosas, perdonar, no estaba perdonándolo a él, estaba perdonándome a mí, siento que me había puesto en esa situación, que debí haber evitado”, comentó.

La Barby contó que la agresión se dio cuando tenía 14 años y que fue durante una fiesta, por un hombre alcoholizado. “Estaba en una fiesta, en una casa grande, una persona, estábamos platicando todos, de repente esta persona me dice vamos a platicar acá de este lado, lo vi completamente normal, no estaba tomando yo, pero él estaba tomado. Entonces sentirte como una muñeca de trapo, porque te agarra como una muñeca de trapo, me lastimó. Fue algo para mí tan asqueroso”, relató.

También explicó el motivo por el que no denunció a su agresor. “Perdonar, porque no estaba perdonándolo a él, me estaba perdonando a mí, porque sentí que me puse en esa situación que debí haber evitado, pero son situaciones en las que andamos caminando y tratamos de seguir adelante. Quise quererme más yo que odiar ese momento, simplemente lo cerré”.

Barby Juárez ostenta una larga trayectoria en el boxeo, donde ha sido campeona mundial en dos divisiones. Se coronó en peso mosca del CMB, y en peso gallo del CMB.