“No aguantaría ‘cuernos’ por dinero”: Esposa del Chicote Calderón

En Chivas las polémicas continúan, hace una semana tras el partido en Toluca fueron separados los jugadores Alexis Vega, Cristian “Chicote” Calderón y Raúl Martínez, debido a incumplir con el reglamento interno.

Los rumores apuntan a que participaron en una fiesta en el hotel de concentración, misma en la que hablan de la posible presencia de mujeres, entre ellas la influencer Karely Ruiz. Aunque ninguna versión se ha hecho oficial.

Con estos rumores las esposas de los jugadores fueron señaladas por usuarios en redes sociales de soportar infidelidades de sus parejas por el dinero que ellos generan, pero ya se manifestaron.

La esposa de Cristian “Chicote” Calderón utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a todas esas personas que la critican por el comportamiento del jugador.

“Nadie está con él (Calderón) por el dinero, necesidad no tengo y nunca la he tenido, no aguantaría ‘cuernos’ por dinero”, afirmó Adriana Castillo.

Dentro de la publicación llamó la atención que la esposa del ‘Chicote’ advierte que “la verdad aún no sale a la luz”, haciendo referencia a que supuestamente hay otra versión de los hechos.

“No digan cosas que no son sólo porque supuestos medios lo dicen. Porque si supuestamente de verdad pasó ¿por qué no enseñan pruebas? Porque no las hay y porque no fue verdad. Sólo uno sabe la verdad”, agregó.

Adriana les aconsejó a sus seguidores que “no dejen que les llenen los ojos de mentiras y la boca de veneno, dejen de estar chingando, póngase a trabajar y enfóquense en su vida”.

De momento tanto el “Chicote” Calderón como Alexis Vega y Raúl Martínez siguen separados de Chivas y se desconoce su futuro.