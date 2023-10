¿Cuauhtémoc Blanco buscaría ser presidente de México o regresar al América?

Cuauhtémoc Blanco continúa acaparando las miradas en la investidura del Salón de la Fama 2023 y con este escenario, reveló si buscaría ser presidente de México o apunta a regresar al América como directivo.

En conferencia de prensa, el exseleccionado nacional y actual gobernador de Morelos aseguró que le gustarían ambas opciones, aunque ve más complicado seguir su camino en la política.

“Me la pusiste bien difícil, imagínate a quién no le gustaría ser presidente de tu país, el problema es que hay muchos intereses y hay que ir poco a poco, algún día regresaré al América y por qué no como presidente, hay que tener ilusión y tener ambiciones, imagina si ahorita digo que me voy a la presidencia todos los buitres que me voy a echar encima”. dijo.

bLANCO Cuauhtémoc Blanco encabeza a los nuevos integrantes del salón de la fama (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

En ese sentido, Blanco aseguró que él siempre busca apoyar a la gente desde cualquier trinchera.

“Yo soy una persona muy tranquila, muy honesta, me gusta ayudar a la gente, me pusiste en una situación complicada, pero yo siempre se lo dejo a Dios”, agrego.

Cabe recordar que, tras su retiro en el futbol, uno de los objetivos que ha señalado que le gustaría regresar al balompié.