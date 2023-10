’Todo el mundo debe voltear a ver la Liga del Pacífico’: Carlos Manrique

El rey de los deportes regresa a la actividad en México, con el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico con la temporada 2023-2024, en donde cada equipo buscará conseguir el título y el boleto a la Serie del Caribe 2024, en Miami.

Con una gran expectativa, el presidente de la LMP Carlos Manrique, platicó con Publimetro sobre las acciones que ha tomado al frente de la liga tras su primer año dentro de la organización, al igual que el crecimiento que ha tenido el beisbol tras los recientes logros en competiciones internacionales.

Además, el directivo recalcó que se continúa trabajando con los equipos y con las alianzas para aumentar el nivel y el espectáculo, en beneficio del deporte y del aficionado.

¿Cuál son las impresiones para comenzar una nueva campaña, en su segundo año al frente de la LMP?

— Ya es terreno más conocido después de un primer año de muchos aprendizajes, de cómo funciona la liga, ahora ya estoy más encanchado, y listos para empezar una nueva temporada.

¿Cómo fue la evolución de la LMP bajo su mandato?

— El año pasado fue de mucho aprendizaje, en donde el objetivo principal era realizar la transición a una nueva era sin que pasaran muchos problemas, luego de una gran gestión del presidente anterior, y creo que se logró el objetivo. Pero ya tomamos dos proyectos como el trackman, un flujo de la información de los datos en tiempo real y un sistema de radares que permite recibir los datos a los equipos de los peloteros y mejora la experiencia para los aficionados. Después de los años de pandemia, y a pesar del miedo de la afición a regresar a los parques, pudimos llegar a más fanáticos. Mientras que los equipos están mejorando en el tema de financiero.

¿Cómo se trabaja desde la Liga para mejorar el regreso de la afición a los estadios?

— Tenemos un plan de medios, de comunicación y una hoja de ruta en que hay muchos temas que se trabajan con los equipos, como interacción, tanto dentro, como fuera de los parques, redes sociales, prensa, medios, en donde buscamos explotar todos nuestros recursos para mostrar el crecimiento de la Liga del Pacífico. Tenemos más de 15 millones de aficionados en redes sociales, y eso nos permite tener un universo de seguidores atentos y que nos dan ideas sobre que es lo que buscan.

Y en el tema deportivo ¿Cómo ha sido el crecimiento de la LMP en el último año?

— Es una liga muy competitiva, no es como en otras ligas o deportes, en donde siempre ganan los mismos, nosotros tenemos equipos muy competitivos y en donde cualquiera puede ganar el título. Este año fue interesante, ya que los dos finalistas del 2021, como Charros y Tomateros, quedaron fuera de playoffs en 2022, sea por temas de confianza o de malas decisiones deportivas, pero los equipos que quedaron se metieron hasta el final, como Guasave y Mochis, que al final logró coronarse. Ahora, todo el mundo quiere una nueva oportunidad. Todos los equipos se reforzaron muy bien, en busca de llegar a la Serie del Caribe y tener un gran nivel de beisbol.

¿Cómo se trabaja con la MLB en busca de mejorar el nivel del beisbol en México?

— Tenemos relación con MLB, con un contrato que regula las ligas de invierno y la relación e interacción que tenemos con los peloteros que permite MLB venir a jugar por muchas razones como mantener el ritmo, para sumar partidos en caso de estar en la banca, porque buscan que suban al equipo, o peloteros veteranos que buscan un salario. Hemos platicado con Grandes Ligas para mantener esta relación y seguir trabajando para mejorar en ambos lados y llevar las ideas a buen puerto.

¿Qué consejos han tomado de Grandes Ligas?

— Estamos implementando algunas cosas, pero nuestra liga siempre ha sido de alto espectáculo, de mucha dinámica, de grandes juegos, pero podemos mejorar siempre en la experiencia, tanto en los parques, como a nivel de transmisión.

¿Las actuaciones de los mexicanos en Grandes Ligas, como beneficia a que el público se enganche al deporte?

— El beisbol está pasando por un gran momento y tiene que ver con muchos factores, como el trabajo que viene detrás de hace muchos años en todas las ligas, también un tema mediático que ha llegado desde el gobierno. Al igual que nos ha beneficiado los resultados a corto plazo, esto gracias a las redes, en donde los jóvenes pueden ver lo que pasa alrededor del mundo, por lo que los resultados globales como en el Clásico Mundial o en Juegos Centroamericanos, nos ha ayudado. Ahora somos el tercer clasificado para la WBSC, y eso nos coloca como una potencia.

¿Cómo se trabaja el desarrollo de los jóvenes peloteros?

— Históricamente, no somos una liga de desarrollo, pero estamos trabajando con varios jóvenes en los equipos, pero también trabajamos con los niños para darles clínicas, becas o equipamiento y seguir desarrollando el beisbol en el país, ya que los jóvenes son fundamentales para seguir el proceso en este deporte.

¿Qué se puede esperar de la Liga del Pacífico para el 2023?

— Un gran nivel de beisbol, mucha competitividad, equipos muy bien reforzados, ahora con varios extranjeros y algunos nacionales. Nadie se quiere quedar atrás, y habrá series a morir desde el día uno. Esperamos tener muchas emociones todo el año. Todo el mundo debe voltear a ver el beisbol en la LMP, por que quedarán con una gran impresión.

¿Cómo se va a apoyar al equipo que se califique a la Serie del Caribe?

— La liga toma la responsabilidad en temas económicos y logísticos, aunque el tema será terminar antes del día 29 y ahí, empezar a jugar el día 1 de febrero en Miami para la Serie. Ese calendario no nos favoreció, ya que las otras ligas invernales terminan antes, por eso tienen tiempo para prepararse. Ahí viene el reto para organizar al equipo, a los convocados, aunque viajar a Miami será un poco más fácil. El gran reto es no saber dónde se jugará la final para poder realizar la logística. El armado del equipo es otro reto, ya que muchos jugadores no pueden ir, por temas de salud o por qué los equipos no los prestan, por lo que debes armar el rompecabezas y ser competitivo.