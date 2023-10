Ricardo La Volpe revela porque no llevó a Cuauhtémoc Blanco al Mundial de 2006

En una de las polémicas más importantes en la historia de la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe y Cuauhtémoc Blanco hablaron sobre lo ocurrido previo al Mundial de Alemania 2006 en donde el estratega decidió no llevar al mediocampista a dicha Copa del Mundo.

Previo a su investidura en el Salón de la Fama del Futbol Nacional e Internacional, el exjugador del América recordó en conferencia de prensa cuando el “bigotón” no lo llevó a dicha justa mundialista en algo que recuerda con enojo todavía.

“Si me encabronó que no me llevará al mundial, en lugar de llevarme a mí, llevó a su yerno y pues hay niveles. “Obvio que sí me dolió, imagínate que no te lleven a un Mundial estando en tu mejor momento”.

"SÍ ME ENCABRONÓ QUE NO ME HAYA LLEVADO" 😬



Cuauhtémoc Blanco responde a Ricardo La Volpe sobre la polémica convocatoria del Mundial del 2006.



"En lugar de llevar a su yerno a llevarme a mí, pues hay niveles. Allá hay un Dios que todo lo ve. Obvio que sí me dolió, imagínate… pic.twitter.com/YHG7uQTDf3 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 10, 2023

Posteriormente, ahí mismo el entrenador tuvo derecho a réplica sobre este tema y ahí fue cuando Ricardo reveló su motivo por cual no decidió llevar al “Divo de Tepito”.

“No entraba en el sistema de juego. Para haberle ganado a Brasil en Confederaciones, a Argentina y fuimos a tiempo suplementario contra Alemania. Mi sistema estaba bien y estaba por arriba de individualidades”, fue la respuesta del entrenador cuando lo cuestionaron sobre el tema con el Cuau.

Para muchos la Selección Mexicana de Ricardo fue una de las mejores de la historia por su alto nivel de juego, sin embargo, dicha decisión de no llevar a Blanco quedó marcado en la mente de muchos aficionados al no haber una explicación en concreto de su no convocatoria.