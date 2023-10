Alex Lora arrebata el nombre ‘El Tri’ a la Selección Mexicana

El vocalista y líder de la agrupación de rock Alex Lora ganó la batalla legal que mantenía con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por el uso del nombre ‘El Tri’.

De acuerdo con información de David Medrano, el cantante habría salido victorioso de este proceso legal, en el que se encontraba desde hace años.

Alex Lora le ganó el juicio por el derecho al uso y explotación artística y comercial del nombre "El Tri" ante la Federación Mexicana de Futbol.



Esto quiere decir que la selección mexicana ya no puede ser conocida de esta forma sin previa autorización.



Son un meme @FMF pic.twitter.com/z36lmARDwR — Pambol Azteca (@Pambol_Azteca) October 11, 2023

Lora había denunciado a la FMF por el uso del nombre ‘El Tri’ para referirse a la Selección Mexicana, el músico argumentó que la frase estaba registrado a su nombre y que la FMF estaba violando sus derechos de autor.

Alex Lora le ganó a la Federación Mexicana de Futbol el caso por los derechos legales del nombre ‘El Tri’.



Oficialmente la FMF no podrá usar el nombre de ‘El Tri’, como se llama a la Selección Mexicana, para fines comerciales porque el músico comprobó que le pertenece a él pic.twitter.com/MhuOftlHxm — Rafael Rivera (@RafaDato2) October 11, 2023

La FMF no se ha pronunciado al respecto, pero parece que deberá dejar de usar el apodo ‘El Tri’ para fines comerciales.

¿Sabías que Alex Lora ganó la batalla legal a la Selección Mexicana por el uso del nombre ‘El Tri’? Descubre la historia detrás de este conflicto entre el rock y el fútbol en este video. #AlexLora #ElTri #SeleccionMexicana #FelizMiercoles pic.twitter.com/vGteaRVOcT — KCDMXRadio.com (@KcdmxRadio) October 11, 2023

¿Qué significa el nombre ‘El Tri’?

El nombre ‘El Tri’ proviene del apodo que se le da a la Selección Mexicana de Futbol por los colores de su uniforme, que son los mismos que los de la bandera de México.

Se Acabó El Tri 🚨🇲🇽



Alex Lora Gana Juicio contra la FMF por el Uso Comercial del Nombre "El Tri" ¿Cómo le dirán ahora a la Selección? 🇲🇽🤔 pic.twitter.com/6l8ZW88xvO — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) October 11, 2023

Alex Lora comenzó su carrera musical en 1968 con un grupo llamado ‘Three Souls in My Mind’. En 1984, el grupo se separó y Lora formó una nueva agrupación, a la que llamó ‘El Tri’.

La FMF comenzó a usar el nombre ‘El Tri’ para referirse a la Selección Mexicana en la década de 1990.