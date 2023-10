Canelo Álvarez nunca será el boxeador que esperábamos”: Nacho Beristáin

Saúl Canelo Álvarez es considerado hoy por hoy el mejor boxeador mexicano y uno de los mejores libre por libra del mundo gracias a su récord de 60 victorias 2 empates y solo dos derrotas.

Sin embargo, hay quienes opinan lo contrario del pugilista jalisciense, como es el caso de Ignacio Beristáin, quien en entrevista para el programa ProBox TV aseguró que el Canelo nunca llegará a ser el peleador que en algún momento se esperaba, en parte, debido a que considera que le ponen los rivales a modo.

“Porque la actuación de los promotores no deja que se hagan las peleas que la gente realmente quiere ver, siempre manejan a que sus peleadores tengan éxito, que ganen y le están arrebatando a los grandes aficionados al boxeo a las grandes figuras del boxeo. Por eso creo yo que Canelo se va a retirar y nunca va a llegar a ser el peleador que todo mundo esperó, incluyendo Beristáin”, aseguró.

En ese sentido, el histórico entrenador considera al Canelo Álvarez como un boxeador regular, por lo que no le gusta ver sus peleas y lamentó que nunca pudo mejorar arriba del cuadrilátero a pesar de tener a dos buenos entrenadores.

“Me parece que es un boxeador regular la mera verdad, y no me gusta ver sus peleas porque es decepcionante, cada vez es peor. Entre más edad tiene, se ve peor. Yo pensé que en un momento determinado en manos de los dos entrenadores que tiene lo iban a mejorar, pero imposible. Creo que no tenía reversa, no encontraron nunca la manera de manejarlo”, sentenció.