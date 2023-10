“Estoy en mi mejor momento y quiero aprender de Hirving, si él crece yo también”: Chino Huerta

La Selección mexicana volverá a la actividad este fin de semana cuando enfrente a Ghana y posteriormente a Alemania el 17 de octubre y uno de los jugadores que más expectativas ha generado en la afición es César Huerta, quien pasa por un gran momento en Pumas.

Previo a estos duelos de preparación, el Chino reconoció que en el plano personal serán claves para seguir siendo considerado por Jaime Lozano en futuras convocatorias.

“Estoy consciente que lo pasado quedó atrás, tengo que reafirmar mi buen momento y seguir ganándome las convocatorias. Sé que estos dos partidos son claves para el proceso y para mí en lo personal”, mencionó en zona mixta con los medios.

En ese sentido, el atacante de los universitarios no ve ningún inconveniente el poder competir con Hirving Lozano por el puesto titular en el Tri, sino todo lo contrario, pues dejó en claro que está en toda la disposición de aprenderle, ya que si el Chucky muestra su mejor versión, también le ayudará para sacar su máximo potencial.

“Jimmy ha mostrado que el que esté mejor va a jugar, mi mente está en competir, aprenderle a Hirving (Lozano), ya todos lo conocen, tengo buena competencia y si él crece yo voy a crecer. Eso te abre la mente para estar muy enfocado, crecer, competir y eso hace crecer al jugador y por ende el nivel se eleva”, aseguró.

Por último, el Chino Huerta se dijo motivado al mencionar que su llamado a Selección no fue obra de la casualidad, pues considera que está en su mejor nivel futbolístico y buscará hacerlo efectivo en los minutos que tenga.

“Creo tuve la suerte que me tocó que mi momento llegara en la era del Jimmy que ya me conoce. Ya me había tenido en la Sub 23. Entonces por ahí se mezcló todo y se acomodó todo y como lo digo y te vuelvo a repetir, mi mejor momento me llega justo cuando estoy muy bien preparado”, sentenció.