David Picasso aclara polémica sobre los ‘guantes alterados’ y anuncia acciones legales

David ‘Rey’ Picasso estuvo envuelto en una nueva polémica, después de que fue acusado de alterar los guantes con los que enfrentó al colombiano Yeison Vargas.

Ante estas acusaciones, Publimetro platicó con el campeón plata de peso supergallo y aclaró que en ningún momento usó esos guantes para la pelea que se desarrolló el 6 de octubre en Hermosillo.

“Si hubiera algún defecto en los guantes, la Comisión se los queda y ve que todo esté en regla, pero esos guantes se los robó y no fue con los que peleamos. Con eso está intentando desprestigiar a mí, a Zanfer y al boxeo mexicano, y a mi familia”.

¿Qué onda con estos guantes de Alan “Rey David” Picasso? ¡Lamentable! pic.twitter.com/VZSQbpagpt — 🅹🅾🆁🅶🅴 🅴🆂🅿🅸🅽🅾🆂🅰 (@_georgeespinosa) October 9, 2023

Por otra parte, mostró su molestia tras las acusaciones realizadas por el agente Ángel Villegas al finalizar el combate e incluso, aseguró que tomarán acciones legales.

“Los guantes están sellados y cerrados, la comisión los avala, analiza y de ahí tiene que dar luz verde, pero el señor fue quien manipuló los guantes y los dañó por lo que no pudimos pelear con esos guantes y elegimos el segundo par. Incluso firmó ese par de guantes y ahora, tras las declaraciones, buscaremos proceder legalmente contra este manejador”, indicó.

También alegó que el promotor estaba envuelto en la polémica con el rival. “El video sucede después del pleito. En el ring se mostró doble cara e incluso me invitó a Colombia. También, señaló nuestro rival que si no sabíamos cuánto iban a pagar por qué quería ver si el manejador no le estaba robando dinero.

En otros temas, David Picasso aseguró que espera que ya llegue la oportunidad del campeonato mundial, y el enfrentamiento con Luis Pantera Nery.

“Espero ya que a finales de este año o a principios del siguiente venga esa oportunidad por el título mundial y demostrar de que estamos hechos.

Panterita Nery ya estamos esa pelea, no se había ganado mi antipatía, solo era una rivalidad deportiva pero ahora, es personal”, finalizó.

Con 23 años, Alan David Picasso ya cuenta con un récord de 25-0-1 y apunta a ser un referente del boxeo mexicano, además de mantener su carrera universitaria en la UNAM.