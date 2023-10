Tatuaje con rostro de Messi gana concurso internacional

En una convención que reunió a más de 800 artistas, el argentino Yeyo Tattoos, se erigió como ganador a nivel internacional en la categoría de realismo de color con una imagen basada en Messi y el título conseguido en Qatar 2022.

La obra muestra al astro argentino vestido de militar con el escudo de Argentina en el pecho, sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo.

Ésta imagen es de las más virales hoy en día pero no fue creada por Yeyo, es de la autoría de otro artista argentino llamado, Mauri Dinelli.

Cuadro de Lionel Messi hecho por Mauri Dinelli Dinelli crea retratos de grandes personajes argentinos vestidos como en la época de la Independencia de Argentina. (Captura de pantalla/Twitter)

Tras llevarse el reconocimiento, el tatuador argentino agradeció todo el apoyo mostrado y reconoció a Dinelli por la creación de la imagen.

“Fue un placer tatuar el diseño del artista Mauri Dinelli, donde representó al prócer argentino del fútbol. Gracias, amigo, por darme esta bendición. La Expo ha terminado, y es hora de volver a casa. Gracias a todos por el apoyo constante” .posteó el argentino.

Asimismo, el comité organizador felicitó a Yeyo Tattoo por el premio y por el diseño del tatuaje.

“¡Felicidades! Yeyo Tattoos ganó “Best of Color Realism” en la The All Stars Tattoo Convention de Miami usando SOL Nova Unlimited en este tatuaje icónico que muestra a Leo Messi ganando la Copa Mundial ‘22 con el equipo argentino con la obra de arte de Mauri Dinelli”, finalizó el tautador.