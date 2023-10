Víctor Guzmán es baja de la Selección Mexicana

Las lesiones no dejan en paz a los jugadores de Rayados y ahora la Selección Nacional se vio afectada al confirmar la baja del defensor Víctor Guzmán para los partidos de preparación con Ghana y Alemania.

El jugador no logró recuperarse de las molestias en la rodilla derecha y en el seno del conjunto mexicano se ha tomado la decisión que regrese a México para continuar con su rehabilitación con el conjunto regiomontano.

Fue en una jugada ante Juárez en donde en un tiro de esquina un jugador de los bravos le cayó encima de su pierna causando ahí el malestar del zaguero.

Al jugador ya le practicaron los estudios correspondientes en Charlotte y no arrojaron una lesión grave, sin embargo se ha tomado la decisión de no correr ningún riesgo con el futbolista.

El mismo jugador en zona mixta confirmó que si siente molestia en su rodilla, pero espera estar al cien la próxima semana.

“No termino de entrenar de lleno con el equipo mi molestia está cargada como por fuera de la rodilla tirándose como hacia atrás fue un golpe en el partido pasado que pensamos que no que era una inflamación nada más que la ya me hicieron estudios resonancia no salió nada grave pero la molestia está yo creo que sigue siendo un par de días para poder estar de lleno igual lo vamos viendo para ver cómo va evolucionando con los doctores y con los fisios”, explicó el defensa este miércoles.