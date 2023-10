Neymar es agredido y se encara con aficionado

Se juegan las eliminatorias de CONMEBOL para la Copa del Mundo del 2026 y para sorpresa de todos Brasil empató en casa contra Venezuela, con anotaciones de Gabriel Magalhaes de la Canarinha y un gol agónico de Eduard Bello en los minutos finales.

Luego del partido, cuando los jugadores se marchaban a los vestidores, Neymar Jr fue agredido por los aficionados que lanzaron una bolsa de palomitas que impactó en el rostro del jugador.

El futbolista del Al-Hilal volteó a la tribuna, encarando a la persona que arrojó la comida pero inmediatamente los demás jugadores de la verde amarela, se llevaron a Ney.

Neymar salió a la zona mixta y habló de lo acontecido, lamentando las acciones de la afición y afirmando que este tipo de actitudes le hacen daño al futbol.

😳🇧🇷 Los hinchas brasileños tirándole POCHOCLO (!) a Neymar Júnior, tras el 1-1 ante Venezuela.

pic.twitter.com/QsRP6EWVMd — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2023

“Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano; una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo”, declaró el máximo goleador de la Canarinha.

"ES TRISTE, NO VENGO AQUÍ DE VACACIONES, NI MUCHO MENOS A PASEAR...". Neymar se expresó sobre el incidente tras el empate ante Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial 2026: ¡Le tiraron POCHOCLOS desde la tribuna! pic.twitter.com/LRWdaxkynD — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

Asimismo, el técnico interino Fernando Diniz, se dijo en contra de la agresión a su capitán.

“Lo desapruebo completamente. Insultar y abuchear, todo bien. Tirar un paquete de palomitas no hace bien a nadie. Es una falta de respeto con quien vino a jugar e intentó hacerlo lo mejor posible”, declaró el brasileño.

Brasil marcha en segundo lugar de la eliminatorias de CONMEBOL con 7 puntos en tres partidos, el primer lugar que es Argentina, lleva marca perfecta con 9 puntos en tres partidos.