“Yo no sé si está listo”, Guti sobre la posible llegada de Santi Giménez al Real Madrid

José María Gutierrez, mejor conocido como Guti, se mostró un poco desconfiado acerca de una posible llegada de Santiago Giménez al Real Madrid, a pesar de que la está rompiendo en este inicio de temporada con el Feyenoord, por no tener la capacidad mental de estar en un equipo tan importante.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez se luce en videoclip de nueva canción de Bad Bunny

El español señaló que representar a los merengues, supone una gran presión para jugadores jóvenes porque siempre están en el foco de atención, por lo que no sabe si Santi pueda asumir ese papel.

“Yo no sé si todavía está listo o no. Lo que está claro es que es una posición difícil para un chico joven, que todavía no sabe lo que es jugar en el Real Madrid. Yo creo que eso es lo más difícil, el poder acostumbrarte a estar en un club tan grande como el Real Madrid que todos los días hablan de ti y en ese sentido todavía no sé si está para eso”, declaró en entrevista para Fox Sports.

Santiago Giménez jugará su primera Champions League. Feyenoord

Aunque aceptó que Florentino Pérez y la directiva ya le pusieron atención es porque “seguramente tiene cualidad para poder estar en el club”.

De igual manera, el exemediocampista aún tiene la esperanza de que Kylian Mbappé fiche por el Madrid para reforzar la delantera y en caso de que no se dé, deberán ir por Haaland.

“Obviamente el Real Madrid necesita un delantero centro y no solo eso, tiene que tener a los mejores jugadores del mundo. Estoy convencido que tanto Haaland como Mbappé, uno de los dos, va a venir al Real Madrid el año que viene”, finalizó

'NO SÉ SI GIMÉNEZ ESTÁ LISTO O NO PARA ESTAR EN UN CLUB TAN GRANDE' 💥



El exfutbolista Guti está con nosotros y nos da su opinión sobre Santiago Giménez y el rumor que lo pone en la mira del Real Madrid. @GusMenFox@RafaMLOficial@FerCevallosF@CarlosSequeyro@dtAlex_Aguinaga pic.twitter.com/LQoR6jj0PZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 13, 2023

Santiago Giménez es uno de los delanteros más goleadores de las principales ligas europeas al sumar 12 goles en y 2 asistencias en 8 partidos de la Eredivisie con el Feyenoord.